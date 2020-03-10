В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

10 Март 2020 2020-03-10T15:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мотыгинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу района Евгения Габрата.

С 4 на 5 марта при переливе топлива из одной в другую цистерны случилась утечка. В результате нештатной ситуации около ста тонн могло попасть в Ангару. Но это, подчеркнем, пока предварительная информация. Также есть сведения, что нефтепродукты разлились на лед без попадания в воду.

- Площадь разлива 8 тысяч квадратных метров. Работы по сбору топлива продолжаются круглосуточно, - поясняет источник. – Угрозы жителям и водозабору нет.

С 8 марта в поселке Рыбное введен режим чрезвычайной ситуации «в целях ликвидации последствий розлива нефтепродуктов», информируют на сайте МЧС. Создана комиссия из представителей правительства края и Росприроднадзора. Она занимается оценкой ущерба – взяты пробы воды.

ИСТОЧНИК KP.RU