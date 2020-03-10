Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
На север Красноярского края надвигается сильный штормовой ветер – до 27 метров в секунду. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС.
- В среду, 11 марта, на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер, - говорят синоптики. – Порывы до 15-20 метров в секунду, местами до 25-27 метров, метель. Непогода будет бушевать и в Туруханском районе. Местами порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег.
В центральных районах края днем порывы западного ветра 15-18 метров в секунду. На дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.
В столице края 11 марта днем будет минус 1-3, ночью минус 9-11. Ветер до 7-12 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU