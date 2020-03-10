2020-03-10T14:10:46+03:00
Происшествия

В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки

Как все было?
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки.В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Абакане (Хакасия) больше 100 человек эвакуировали с территории автовокзала... из-за штор и картошки. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по республике.

ЧП случилось в понедельник, 9 марта около 12.30. Кто-то из пассажиров заметил в зале ожидания подозрительную бесхозную сумку. Позвонили в полицию, на место прибыли сотрудники МВД и МЧС, а также бойцы Росгвардии. Всех людей тут же вывели.

Чуть позже выяснилось: ничего опасного в сумке не было. Только пакет со шторами и мешок картошки. Хозяйка груза, женщина 60 лет, перед поездкой решила сходить на рынок за покупками. Чтобы не тащить с собой тяжелую сумку, оставила на вокзале. Говорит, не подозревала, что все так обернется.

- Не бросайте свои сумки и пакеты без присмотра, - призывают полицейские. – При обнаружении подозрительных вещей сразу же сообщайте об этом в МВД и никого не подпускайте к находке до приезда спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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