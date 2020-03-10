2020-03-10T14:42:13+03:00
Общество

228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса

Еще 167 – на карантине
Ася ЖУКОВА
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228 красноярцев находятся под наблюдением врачей из-за риска коронавируса.228 красноярцев находятся под наблюдением врачей из-за риска коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае из-за риска коронавируса 228 человек находятся под медицинским наблюдением, еще 167 помещено на карантин. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Сотрудники управления информируют: в аэропорту Красноярска приняты дополнительные меры по усилению контроля в пункте пропуска через границу.

Всех, кто прилетел с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обследуют. Это уже 548 человек. Кроме того, продолжается обследование жителей, у которых выявлены признаки респираторных заболеваний. Речь идет о тех, кто прибыл из стран, неблагополучных по коронавирусу.

По состоянию на 10 марта текущего года заболевших новой инфекцией в регионе нет.

КОНКРЕТНО

Специалисты Роспотребнадзора советуют людям, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции:

- передавать данные о месте и сроках своего пребывания/возвращения на горячую линию 8(391)226-89-50;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции лучше остаться дома. Сразу же обратитесь за помощью в свою поликлинику. Обязательно сообщите, что были там, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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