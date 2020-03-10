2020-03-10T11:26:38+03:00
Общество

Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра

От себя и от издательского дома «Комсомольская правда»
Ася ЖУКОВА
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Виктор Кардашов передал в фонды библиотеки книги о Великой Отечественной войне.Виктор Кардашов передал в фонды библиотеки книги о Великой Отечественной войне.
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту, член фракции «Единая Россия» Виктор Кардашов посетил Уярский район.

В ходе рабочего визита Виктор Иванович побывал в городской библиотеке, где пообщался с местными жителями. Во встрече приняли участие активисты Уяра, члены совета ветеранов района, а также председатель районного Совета депутатов Артур Аветисян и член районной общественной палаты Виктор Томашевский. Было затронуто много важных вопросов: качество медицинского обслуживания в районе, водоотведение в городе, пенсии, мусорная реформа...

Виктор Кардашов приехал не с пустыми руками – он передал в фонды библиотеки книги о Великой Отечественной войне. Одну от себя и несколько – от издательского дома «Комсомольская правда». Вручение книг стало приятным моментом встречи с краевым депутатом.

Работники библиотеки поблагодарили Виктора Ивановича за подаренный альбом «Главные документы Великой Отечественной войны 1941 – 1945», а также издательский дом «Комсомольская правда» за произведения «Горячий снег» Юрия Бондарева, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Мертвым не больно» Василя Быкова, «Стихотворения. Поэмы» Константина Симонова и две книги из серии «Великие полководцы России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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