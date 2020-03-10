В красноярской гимназии откроют гастрономический класс

10 Март 2020 2020-03-10T11:06:26+03:00

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Свой профильный гастрономический класс появится в гимназии №1 «Универс» Красноярска. Здесь уже оборудуют кухню, собрали мебель, скоро привезут оборудование, рассказали в пресс-службе главного управления образования.

Гастрокласс в школе открывают вместе c Институтом гастрономии СФУ и группой компаний Bellini group. Курс обучения – два года, рассчитан на учеников 10 и 11 классов. К практическим занятиям ребята приступят в новом учебном году.

- Запуск проекта – результат двухлетнего сотрудничества гимназии и Института гастрономии СФУ, - делятся в управлении образования. - С прошлого учебного года больше 30 учеников успешно осваивают основы ресторанного бизнеса на базе института. Курс включает историю ресторанного дела, основы логистики, маркетинга, финансового и бухгалтерского учета, составления бизнес-планов, разработку собственных бизнес-проектов. А в ресторанах Bellini group школьники знакомятся с механизмом работы заведений. Кстати, это помогло определиться с будущей профессией, многие собираются заниматься ресторанным бизнесом, стать профессиональными шеф-поварами или управленцами.

ИСТОЧНИК KP.RU