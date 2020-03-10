10 Март 2020 2020-03-10T12:15:58+03:00

Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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Крупный пожар в Красноярске: на улице Калинина, 10 загорелось общежитие. Возгорание началось в одной из комнат на девятом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

На кадрах видео, опубликованного в группе «ЧП – Красноярск», видно: из окна многоэтажки валит черный дым. Картина жуткая.

- Установлено, что в 13.14 загорелись вещи в квартире на площади в 40 квадратных метров, - передают в пресс-службе ведомства. – Плотное задымление. Сотрудниками МЧС спасено 32 человека, в том числе 10 детей. 50 жильцов эвакуировались самостоятельно. Двое пострадали, отравились продуктами горения, надышались дымом. Привлекались на тушение 30 человек и 9 спецмашин. Пожар был локализован в 13.52, ликвидирован в 14.22.

Калинина 10.03.2020 ЧП Красноярск. Горит общежитие.Видео: ЧП - Красноярск

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ИСТОЧНИК KP.RU