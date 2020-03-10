Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму

10 Март 2020 2020-03-10T10:04:56+03:00

Она перенесла шесть курсов «химии» и две операции [фото]

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Врачи красноярской краевой больницы спасли от онкологии молодую маму.

32-летняя Ольга Панфиленок вместе с мужем воспитывает двух сыновей – старшему восемь, а младшему всего полгодика. Женщина обратилась в гинекологию ККБ с жалобами на боли в животе. Предварительно ей поставили диагноз «эндометриоз». И только на операционном столе стало понятно – это опухоль, проросшая в близлежащие ткани.

Операция продолжалась долго. Две бригады - гинекологи и колопроктологи – чистили все, вывели колостому.

- Лечащий врач нам объяснил на следующий день, - рассказывает муж Ольги Виталий. – Я пришел домой в слезах, думаю: как я скажу ее матери?

… Потом Ольга прошла шесть курсов химиотерапии. Выпали волосы – носила парик. Делала макияж, выбирала нарядные платья. Как можно больше старалась быть с сыновьями. И не унывала, на это просто не было времени.

Через год пришла к своему колопроктологу, доценту Артему Позднякову. Ее обследовали – и никакой опухолевой активности. Тогда сделали вторую операцию, «спрятали» колостому. И все это время женщину поддерживали близкие, муж и мальчишки.

- Моему маленькому сыну уже три годика, - рассказывает она. – Я теперь столько радости получаю от своей семьи.

Они победили, все вместе. «Живи, Оля! – говорят врачи. - Теперь уж точно – много-много лет».

ИСТОЧНИК KP.RU