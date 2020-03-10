2020-03-10T10:13:14+03:00
Происшествия

За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд

Ему дали 1 год и семь месяцев ограничения свободы
Ася ЖУКОВА
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За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона мобильной связи пошел под суд.За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона мобильной связи пошел под суд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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25-летний житель Красноярска, работавший в одном из салонов сотовой связи, попал под уголовное дело за продажу баз данных. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Мужчину задержали прямо на рабочем месте. Было установлено: он скопировал базы персональных данных. А потом получал заказы через мессенджер.

- Сотрудник передавал персональные данные, а также сведения о телефонных соединениях абонентов обмен на гонорар, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии. – Тогда как это составляет тайну, охраняемую законом. При взаимодействии со службой оператора связи было дополнительно выявлено четыре эпизода преступной деятельности.

На молодого человека завели уголовные дела по признакам двух статей «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Недавно прошел суд. Парня признали виновным в пяти преступлениях. И назначили ему наказание – год и семь месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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