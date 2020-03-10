2020-03-10T09:18:30+03:00
Общество

Все отремонтированные за последние 3 года дороги проверят в Красноярске

Если найдут нарушения, ремонт за счет подрядчика
Ася ЖУКОВА
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Все отремонтированные за последние 3 года дороги проверят в Красноярске.Все отремонтированные за последние 3 года дороги проверят в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске пройдет ревизия 200 дорог, то есть всех, что отремонтировали за последние три года. Если на объектах (а они находятся на гарантии) выявят нарушения, ямы или трещины, подрядчик должен будет устранить их за свой счет, пояснили в департаменте горхозяйства городской администрации.

Напомним, в Красноярске за эти три года отремонтировали рекордное количество дорог. В основном, за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В среднем, гарантия на них составляет три года. Но, если подрядчик что-то переделывал, она продлевается.

... Погода в марте и апреле – самая неблагоприятная для городских улиц. Днем все тает, а по ночам вода в трещинах/выбоинах превращается в лед, разрушая асфальт. Появляются новые дефекты.

Тем не менее дороги должны быть безопасными. Так что весенние ямы ликвидируют. Как вариант, их могут подсыпать или оградить. Еще один из методов - «литой» асфальт. Это временное восстановление покрытия, причем технология позволяет работать и при отрицательных температурах. Главная задача подобного ремонта - обеспечить безопасное движение до тех пор, пока погода не даст возможность работать по традиционной технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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