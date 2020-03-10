2020-03-10T08:59:39+03:00
Общество

300 машин за выходные не пустили на тонкий лед красноярские спасатели

Не было ни одного провала
Ася ЖУКОВА
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300 машин за выходные не пустили на тонкий лед красноярские спасатели.300 машин за выходные не пустили на тонкий лед красноярские спасатели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие выходные спасатели не дали выехать на тонкий лед 300 машинам. В итоге не было допущено ни одного провала, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, зима в этом году выдалась аномально теплой, весну обещают раннюю. Поэтому крепкий лед держался на водоемах недолго. Вместе с тем в трехдневные выходные марта на Красноярское водохранилище устремились сотни туристов. Чтобы предупредить ЧП, спасатели устроили дежурство.

- Все выходные 20 человек на автомобилях повышенной проходимости и суднах на воздушной подушке патрулировали Красноярское водохранилище, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. – Остановили 300 машин от выезда на лед, составили 14 протоколов.

К слову, такое патрулирование будет проходить в выходные и праздничные дни во всех любимых местах отдыха у воды жителей Красноярска и края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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