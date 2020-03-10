Проезд на Мичурина навсегда запретили в Красноярске
В Красноярске с 10 марта изменили организация дорожного движения на улице Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изменения ввели на постоянной основе. Схема: пресс-служба администрации Красноярска.
Речь идет об участке в районе д ома №2А по Мичурина. Там установили знаки «Движение механических транспортных средств запрещено». Решение приняли для обеспечения безопасности при подъезде к лечебному учреждению, пояснили в мэрии. Изменения ввели на постоянной основе.
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Два красноярских автобуса изменили маршруты с 10 марта
Два автобуса в Красноярске (80-й и 5-й) изменили маршруты со вторника, 10 марта. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города.
Итак, с сегодняшнего дня автобус № 80 будет ходить до микрорайона «Тихие зори». То есть до нацпарка Столбы или «Роева ручья» на нем, как раньше, не доедешь.
80-й теперь двигается по схеме: 60 лет Октября – Медицинский – Свердловская – «Тихие зори». На маршруте добавились новые остановки - «Станция Енисей», «Красфарма (Свердловская)» (перенос остановки с 60 лет Октября), Свердловская, 73, «Магазин», «Платинум-Арена». Обратно: «Тихие зори» – Свердловская – Кривоколенный – 60 лет Октября и далее (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU