10 Март 2020 2020-03-10T08:29:08+03:00

В Красноярске две школьницы упали в автобусе и получили травмы. Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

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В Красноярске две школьницы получили травмы в маршрутных автобусах. Всему виной – опасное вождение, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Оба ЧП случились в феврале. На проспекте Металлургов водитель автобуса № 8 начал движение, не убедившись, что все пассажиры вышли. В этот момент в двери находилась 14-летняя девушка. Когда маршрутка поехала, она упала. В итоге получила несколько ушибов.

А вот другой случай. Автобус №19 резко затормозил на улице Матросова. Одна из пассажирок, девочка 12 лет, не удержалась на ногах. И травмировалась куда серьезнее, у нее перелом.

- Дорожные полицейские напоминают, что родители должны разъяснить своим детям правила безопасности в маршрутном транспорте, - говорят в ОГИБДД. - Пассажирам необходимо по возможности занимать сидячие места, при поездке стоя крепко держаться за поручни, и быть осторожными при посадке и выходе из салона автобуса. Сотрудниками ГИБДД также проводятся беседы с водительским составом «маршруток» об ответственности за жизнь и здоровье пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU