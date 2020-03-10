2020-03-10T07:37:30+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края показал свой улов в Инстаграме

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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Губернатор Красноярского края показал свой улов в Инстаграме. Фото: Александр Усс, инстаграм.Губернатор Красноярского края показал свой улов в Инстаграме. Фото: Александр Усс, инстаграм.
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Александр Усс на странице в Инстаграме показал свой улов. В один из выходных губернатор края выбрался на рыбалку - в Даурский залив Красноярского водохранилища. И она оказалась удачной – на удочку попалось несколько рыбин.

Пост главы края уже набрал почти тысячу лайков.

- Это очень хороший отдых от дел, - откликнулись пользователи. - Нужно регулярно дружить с природой, все правильно.

- Ну, тогда на уху мы идем к вам.

- Ушица, здорово. Представляю, как Вы устали от всего этого официоза! Хочется просто побыть обычным человеком, просто порадоваться жизни!

- Ого! Подарок жене на 8- е марта! Уха! Это вкусненько!

- Достойный отдых настоящего мужика!

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Губернатор Красноярского края завел Инстаграм

У губернатора Красноярского края Александра Усса появился свой Инстаграм. И с каждой минутой растет количество подписчиков. Первым постом на странице главы региона стало сообщение о посещении парка «Гремячья грива»:

- Александр Усс открыл вторую очередь экопарка «Гремячая грива». Здесь появились 60 км дополнительных троп. «Это место для воплощения фантазий и предложений всех, кому дорог наш Красноярск! Давайте строить это место вместе! Здесь можно органично соединить и возможности природы, и спорта, и даже простых прогулок для мамочек с колясками, фактически, в черте города», - сказал губернатор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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