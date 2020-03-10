2020-03-10T05:38:38+03:00
Происшествия

Похитителя шубы в Красноярске скрутил смелый прохожий

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Похитителя шубы в Красноярске скрутил смелый прохожий.Похитителя шубы в Красноярске скрутил смелый прохожий.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ленинском районе Красноярска обычный прохожий скрутил похитителя шубы. Все произошло накануне, 9 марта, на улице 26 Бакинских комиссаров, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

Оттуда на пункт централизованной охраны района поступил сигнал «тревога». Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, оказалось: в одном из павильонов заметили вора. Тот среди бела дня похитил мутоновую шубу и кинулся бежать, но не тут-то было…

Подозреваемый с шубой в руках выскочил из павильона, заметался между торговыми рядами. Одному из покупателей – 25-летнему мужчине – его поведение показалось странным. Тогда прохожий не растерялся, догнал вора и удерживал до приезда росгвардейцев.

Они задержали 32-летнего подозреваемого и передали сотрудникам полиции. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенную шубу (а она стоит 48 тысяч рублей) вернули в магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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