2020-03-10T05:11:51+03:00
Общество

Выполняющих фигуры высшего пилотажа хищных птиц сняли в Красноярском крае

Посмотрите, очень эффектно [фото]
Ася ЖУКОВА
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Выполняющих фигуры высшего пилотажа хищных птиц сняли в Красноярском крае. Фото: Алексей Третьяков, пресс-служба НП «Шушенский бор».Выполняющих фигуры высшего пилотажа хищных птиц сняли в Красноярском крае. Фото: Алексей Третьяков, пресс-служба НП «Шушенский бор».
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В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае в объектив камеры попала пара хищных птиц, мохноногих канюков, выполняющих фигуры высшего пилотажа.

Уникальные кадры сделал фотограф-натуралист Алексей Третьяков, сотрудничающий с нацпарком. Он снял в небе птиц – канюков (или зимняков), готовящихся к наступлению брачного периода. Самец и самка синхронно кружат в воздухе и «крутят» фигуры высшего пилотажа. К сведению, справа на снимках – невеста, а рядом жених.

Самец и самка синхронно кружили в воздухе. Фото: Алексей Третьяков, пресс-служба НП «Шушенский бор».

Самец и самка синхронно кружили в воздухе. Фото: Алексей Третьяков, пресс-служба НП «Шушенский бор».

- Обычно брачных период у этих птиц совпадает с таянием снега, - рассказали в национальном парке. - Размножению предшествует воздушное токование с пикированием, горками и круговыми облетами. Такие воздушные заигрывания и сумел сфотографировать мастер. Сейчас брачный период у зимняков еще не наступил, это прелюдия к нему, своеобразная генеральная репетиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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