Выполняющих фигуры высшего пилотажа хищных птиц сняли в Красноярском крае
В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае в объектив камеры попала пара хищных птиц, мохноногих канюков, выполняющих фигуры высшего пилотажа.
Уникальные кадры сделал фотограф-натуралист Алексей Третьяков, сотрудничающий с нацпарком. Он снял в небе птиц – канюков (или зимняков), готовящихся к наступлению брачного периода. Самец и самка синхронно кружат в воздухе и «крутят» фигуры высшего пилотажа. К сведению, справа на снимках – невеста, а рядом жених.
Самец и самка синхронно кружили в воздухе. Фото: Алексей Третьяков, пресс-служба НП «Шушенский бор».
- Обычно брачных период у этих птиц совпадает с таянием снега, - рассказали в национальном парке. - Размножению предшествует воздушное токование с пикированием, горками и круговыми облетами. Такие воздушные заигрывания и сумел сфотографировать мастер. Сейчас брачный период у зимняков еще не наступил, это прелюдия к нему, своеобразная генеральная репетиция.
ИСТОЧНИК KP.RU