2020-03-10T04:48:37+03:00
Происшествия

Из-за пожара и взрыва газа в жилом доме в Красноярском крае обрушилась крыша

Без крова остались несколько семей
Ася ЖУКОВА
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Из-за пожара и взрыва газа в жилом доме в Красноярском крае обрушилась крыша.Из-за пожара и взрыва газа в жилом доме в Красноярском крае обрушилась крыша.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Курагино Красноярского края после пожара и взрыва газа в жилом доме на 12 квартир рухнула крыша. Несколько семей остались без крова, их приютили родственники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось в понедельник, 9 марта, на улице Влада Листьева, уточняют спасатели:

- Пожар в одноэтажном начался в 12.56 (по московскому времени). Спустя четыре минуты на место прибыли первые подразделения.

К тому моменту здание полыхало изнутри. А в 13.30 рванул газовый баллон, обрушилась кровля. Благо люди – а в доме было 6 человек – успели выбежать, эвакуировались самостоятельно. Так что никто не погиб и не пострадал.

- К 15.12 пожар был локализован на площади в 490 квадратных метров, - говорят в МЧС. – Открыток горение ликвидировали к 23.11. К тушению привлекали 31 человека и 13 спецмашин, в том числе от МЧС – 17 сотрудников и 5 единиц техники.

Предварительная причина пожара уже определена: неосторожность при курении в нетрезвом состоянии. Она и привела к беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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