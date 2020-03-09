В Красноярске пройдет «Большой фестиваль мультфильмов»

9 Март 2020 2020-03-09T12:19:11+03:00

С 20 по 29 марта. Не пропустите!

Изменить размер текста: A A

Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) – крупнейший анимационный смотр на территории России, который ежегодно показывает все самое лучшее, интересное и актуальное, что происходит в мире анимации. Стратегический партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова. Площадками фестиваля станут Дом кино, кинотеатр «Мечта» и Музейный центр «Площадь Мира».

В программе XIII БФМ в Красноярске будет представлено более 20 программ (каждая из порядка 15 корокометражек), а также 5 полнометражных фильмов. Большинство фильмов красноярские зрители впервые смогут увидеть в своём городе только на этом фестивале: самые интересные русские мультфильмы последних лет, мировые фестивальные «сливки» режиссёров из почти 20 стран.

БФМ откроется 20 марта в Доме кино «Удивительным путешествием Мароны» – трогательной французской картиной о злоключениях бездомной собачки.

Еще одна громкая российская премьера – «Ласточки Кабула» рассказывает историю двух пар, живущих в Афганистане в начале XXI века.

Для юных зрителей БФМ покажет два новых полнометражных мультфильма: «Гол!» – кукольная работа из Британии, рассказывающая о семейных традициях и любви к футболу и «Якоб, Мимми и говорящие собаки» – городская сказка из Латвии. Также дети и семейная аудитория смогут увидеть на фестивале сборники новых зарубежных короткометражек для детей и сборники российских мультфильмов.

Самые новые фестивальные короткометражки можно будет увидеть в двух центральных блоках фестиваля: конкурсных программах «Премьеры» (российские мультфильмы минувшего года) и «Победители» (зарубежные фильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий).

И, конечно, как всегда, в дни фестиваля пройдет «Фабрика мультфильмов», где дети и их родители будут придумывать, рисовать, озвучивать и снимать мультфильмы в самых разных техниках и жанрах.

29 марта фестивальные показы завершатся в Красноярске, но благотворительная программа показов современной российской анимации для детей продолжится до 3 апреля в городах и поселках Красноярского края.

Подробности фестиваля – в «Афише» 18 марта в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» и на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU