Два прыжка от смерти. В Красноярске пешеходы убежали от водителя, ехавшего на красный.

9 Март 2020 2020-03-09T10:06:35+03:00

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На кадрах с камер уличного наблюдения на улице Мичурина, в районе остановки «Поликлиника», видно, как водитель иномарки на большой скорости летит на красный сигнал светофора. В это время на пешеходном переходе довольно много людей. Их спасло то, что нарушитель задел отбойник, они услышали звук и сумели быстро добежать до островка безопасности.

Красноярцы комментируют видео в социальных сетях: «Молодец Пешеход! всегда бы так смотрели по сторонам, а не как по парку вразвалочку переходя проезжую часть», «И ему очень повезло, что пацаны быстро бегают!», «Хорошо, что это были пацаны, а не старики или дети (могли и растеряться», «Страшно и ездить на машине, и ходить пешком».

Инспекторы ГИБДД устанавливают личность водителя, решение о наказании нарушителя еще не принято. И хотя здесь налицо опасность для людей, которые не пострадали только благодаря своей быстрой реакции, не исключено, что он отделается штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU