В Красноярске пройдет забег, посвященный универсиаде-2019
XXIX Всемирная зимняя универсиады 2019 года, первая зимняя универсиада в России, проходила в Красноярске со 2 по 12 марта.
И ровно через год, 12 марта 2020 года, в 20.19, в Красноярске состоится массовый забег, посвященный первой годовщине после Студенческих игр.
Дистанция забега – 4,3 км. Маршрут пройдет по дороге между кластерами "Радуга" и "Сопка". Старт и финиш забега запланированы на территории кластера "Радуга" по адресу: ул. Стасовой, 67, стр. 1.
Для получения пакета участника нужно будет предъявить паспорт (можно показать фото паспорта на телефоне).
Каждый участник получит индивидуальный номер, позволяющий зафиксировать свое время на финише. Победители получат призы от организаторов, а все участники – памятные подарки.
Принять участие в этом событии можно и в качестве зрителя – для этого необходимо приехать на кластер "Радуга" 12 марта в 18.00.
В 18.00 откроется стартовый городок для бегунов и начнется концертная программа, хедлайнером которой станет группа "Iowa".
ИСТОЧНИК KP.RU
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