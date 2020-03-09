В Красноярске пройдет забег, посвященный универсиаде-2019

9 Март 2020 2020-03-09T09:40:17+03:00

Он состоится ровно через год после ее окончания

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XXIX Всемирная зимняя универсиады 2019 года, первая зимняя универсиада в России, проходила в Красноярске со 2 по 12 марта.

И ровно через год, 12 марта 2020 года, в 20.19, в Красноярске состоится массовый забег, посвященный первой годовщине после Студенческих игр.

Дистанция забега – 4,3 км. Маршрут пройдет по дороге между кластерами "Радуга" и "Сопка". Старт и финиш забега запланированы на территории кластера "Радуга" по адресу: ул. Стасовой, 67, стр. 1.

Для получения пакета участника нужно будет предъявить паспорт (можно показать фото паспорта на телефоне).

Каждый участник получит индивидуальный номер, позволяющий зафиксировать свое время на финише. Победители получат призы от организаторов, а все участники – памятные подарки.

Принять участие в этом событии можно и в качестве зрителя – для этого необходимо приехать на кластер "Радуга" 12 марта в 18.00.

В 18.00 откроется стартовый городок для бегунов и начнется концертная программа, хедлайнером которой станет группа "Iowa".

ИСТОЧНИК KP.RU