Кому в Красноярском крае легче искать работу, мужчинам или женщинам?

9 Март 2020 2020-03-09T05:23:36+03:00

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Оказалось, что с отказами в трудоустройстве на основании пола женщины сталкиваются заметно чаще. 30% женщин и 22% мужчин из Красноярского края заявили, что сталкивались с отказами в приёме на работу на основании их пола, причём в большинстве случаев работодатели открыто говорили об этом. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме. Стоит отметить, что женщины 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

«Также мы спросили женщин-соискателей из Красноярского края, сталкивались ли они с какими-либо сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: при наличии маленьких детей, при выходе из декрета, будучи не замужем, при отсутствии детей и при изменении семейного положения. Оказалось, что чаще всего с проблемами при трудоустройстве сталкиваются незамужние соискательницы (28%)», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

ИСТОЧНИК KP.RU