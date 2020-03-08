В Красноярске феминистки вышли на согласованный пикет в защиту прав женщин

8 Март 2020 2020-03-08T14:24:50+03:00

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В Красноярске прошел пикет в защиту прав женщин. В воскресенье, 8 марта около 20 феминисток вышли на согласованную заранее администрацией акцию на Театральной площади. Пикет прошел под лозунгом: «8 марта - день солидарности женщин в борьбе против неравенства, а не «день весны, женственности и красоты»,

В руках у всех девушек были плакаты, некоторые из них довольно спорного содержания: «Сотни лет женщина смотрит на себя и на других женщин мужским взглядом. Я так больше не могу», «В том, что мужчина не контролирует свои примитивные инстинкты, не может быть виновата женщина». Впрочем, есть и очень понятные: «Семью разрушает насилие, а не возможность жертвы получить защиту».

К слову, в планах активисток на пикете было осветить не только тему домашнего насилия, которая активно обсуждается в социальных сетях и на телевидении. Говорить женщины хотели обо всем, что их волнует. Однако в последний момент организаторы попросили не задевать на пикете тему ЛГБТ.

Акция длилась два часа. Никаких беспорядков на ней не было.

ИСТОЧНИК KP.RU