Ушел из жизни чемпион Паралимпиады, легкоатлет Евгений Кегелев

8 Март 2020 2020-03-08T13:54:17+03:00

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Чемпион Паралимпиады-2012 Евгений Кегелев ушел из жизни. Информация о безвременной кончине легкоатлета появилась на официальном сайте Паралимпийского комитета России. Ее «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили и в краевом министерстве спорта.

Евгению Кегелеву было 33 года. Проблемы со зрением не были для такого волевого человека преградой на пути к мечте. К своему Олимпу легкоатлет шел долгих 8 лет. В 2004 начал заниматься у тренера Александра Мельникова. Спустя два года, на чемпионате России в Туле Евгений взял первое место в тройном прыжке и третье - в прыжках в длину. Затем в Голландии стал победителем в тройном прыжке и прыжках в длину - это стало путевкой для него на Паралимпиаду. В 2012 году в Лондон, на летних XIV Паралимпийских играх Евгений принес золото России и Красноярскому краю. До прошлого года Евгений входил в состав российской команды по легкой атлетике спорта слепых.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кегелева.

ИСТОЧНИК KP.RU