2020-03-08T13:31:10+03:00
Общество

В Заксобрании обсудили болевые точки мусорной реформы в Красноярском крае

Только 30 населенных пунктов не охвачены коммунальной услугой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парламентарии продолжают решать вопросы мусора в краеПарламентарии продолжают решать вопросы мусора в краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Парламентарии Красноярского края обсудили на круглом столе ход мусорной реформы в регионе. По их данным, 92 процента территории региона полностью охвачены услугой. Осталось только 30 населенных пунктов, где услуги нет. К слову, в реформе есть и достижения. Вместо 168 миллионов рублей, которые ранее планировали истратить на новые контейнеры, будет выделено 200 миллионов. К 2028 году в Красноярском крае обещают построить еще 12 новых мусорных полигонов и привести в порядок 10 старых.

Парламентарии настаивают на более четком контроле операторов - кстати, на юге края единого оператора нет вовсе. Наибольшее беспокойство у депутатов как раз и вызвал ход реформы в Минусинске (юг края) и Норильске. В Минусинске, к примеру, жители начали массово жечь мусор. Грешит этим в основном частный сектор, который здесь довольно большой. Конечно, это не может не сказаться на экологии городка. Что касается Норильска, то там нет и концепции утилизации.

Все предложения парламентарии обещают рассмотреть на заседании в Заксобрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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