Оперативники схватили банду ограбивших 8 салонов подростков-взломщиков

8 Март 2020 2020-03-08T09:55:02+03:00

Сейчас правоохранители устанавливают причастность и роль каждого из них в банде Фото: Мария ЛЕНЦ

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С февраля по март в разных районах Красноярска было ограблено 8 магазинов электроники и салонов сотовой связи, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Почерк везде один: грабители разбивали стекла на входных дверях и очень быстро хватали с витрин все, что попадалось под руку. Оказалось, серию наглых ограблений в городе провернули… подростки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765255" frameborder="0"></iframe> Банда подростков-взломщиков.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сотрудниками уголовного розыска полиции Красноярска был организован комплекс оперативных мероприятий по установлению личностей и местонахождения злоумышленников, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - В результате проведённых действий, установлено, что к совершению данных преступлений могут быть причастны пятеро жителей краевого центра в возрасте от 15 до 18 лет.

За месяц грабители наворовали на 1,5 миллиона рублей. Сейчас оперативники устанавливают, кто из них и какую роль играл в банде. Также полицейским предстоит установить точки сбыта награбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU