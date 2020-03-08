Аферистка через интернет «развела» женихов из Норильска на 700 000 рублей

8 Март 2020 2020-03-08T10:12:24+03:00

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Знакомства в интернете – сегодня не редкость. Этим и пользовалась 28-летняя жительница Краснодара. Аферистка специализировалась на мужчинах из Норильска, коварно очаровывала, а затем плакалась на нелегкую женскую долю. Очарованные мужчины, - а из оказалось 33 человека – конечно, стремились помочь возлюбленной финансово.

- При общении с молодыми людьми она просила перевести денежные средства, рассказывая о якобы тяжелом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД. - Как пояснила обвиняемая, изучив различные города России, она выбрала Норильск, поскольку он находился на дальнем расстоянии от ее места жительства, а также являлся городом с высокими заработками.

Из своих жертв девушка вытянула более 700 00 рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.159 УК России (Мошенничество). Пока аферистка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вскоре ее ждет суд. А грозить ей может до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU