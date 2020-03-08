2020-03-08T05:12:19+03:00
Общество

В Красноярске рассказали про единственную в городе женщину-дорожного рабочего

Людмила Старцева работает в штате МП «САТП»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Людмила Старцева Фото: администрация КрасноярскаЛюдмила Старцева Фото: администрация Красноярска
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Уже стало доброй традицией говорить 8 марта о женщинах с «неженскими» профессиями. В мэрии Красноярска решили традицию поддержать и рассказали о Людмиле Старцевой – она единственная в городе женщина-дорожный рабочий. Людмила официально устроена в штате МП «САТП». Работа, прямо скажем, трудная - Людмиле приходится следить за чистотой в городе: убирать мусор из урн на остановках, подметать все, что набросано вокруг.

Но… свою работу и коллектив Людмила любит. Уверяет, что с мужчинами во многом даже проще работать, чем в «женском царстве». Мужчины-коллеги ее поддерживают, помогают. Впрочем, требования тут ко всем одни: в жару, в мороз, в дождь, в снег - в любую погоду надо выходить на смену и убирать город. К слову, в среднем за смену Людмила убирает порядка 100 – 150 урн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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