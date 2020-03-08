В центре Красноярска навсегда поменяли схему движения на перекрестке

8 Март 2020 2020-03-08T04:49:14+03:00

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Движение транспорта на пересечении Ленина и Вейнбаума в Красноярске теперь организовано по-новому: с 7 марта здесь установлены специальные знаки , говорящие о том, что теперь приоритет имеют водители, едущие по Вейнбаума. Ранее главная дорога была у тех, кто двигался по Ленина. С 7 марта им придется уступать. К слову, в остальном все по-прежнему: это регулируемый перекресток, где установлены светофоры. Безусловно, ориентироваться при движении необходимо именно на них.

Это, впрочем не единственное новшество, которое вступило в силу с 7 марта. Проезд по Борьбе (от проспекта Свободный до Демьяна Бедного) стал односторонним. Сделано это в интересах самих же красноярцев. В ГИБДД говорят, что на данном участке водители постоянно разворачивались, провоцирую пробки и заторы. Теперь этого делать ни в коем случае нельзя. Добавим, что изменения ввели в городе на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU