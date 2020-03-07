2020-03-07T16:09:45+03:00
Общество

Жительница Красноярского края поступила нечестно по отношению к службе занятости

Деньги взяла, работать не стала
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярского края поступила нечестно по отношению к службе занятостиЖительница Красноярского края поступила нечестно по отношению к службе занятостиФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Идринского района нарушила договор со службой занятости. По этому поводу ей пришлось давать объяснение прокуратуре, которая поддержала в суде исковое заявление. Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Некоторое время назад женщина лишилась работы и обратилась в службу занятости. Согласно законодательству ее признали безработной и назначили пособие в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы.

Затем женщине предложили рабочее место на предприятии в другом населенном пункте Идринского района. Дополнительно пообещали финансовую поддержку при переезде. Служба занятости поставила одно условие: женщина должна отработать на новом месте не менее года.

Она согласилась, однако переехав, на предприятии ни дня не отработала. Работодатель уволил ее за прогулы. Поскольку женщина нарушила договор, она должна была вернуть в ЦЗН Идринского района всю сумму, которую получила в качестве финансовой поддержки. Но так как не сделала это добровольно, пришлось взыскивать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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