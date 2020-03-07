Жуткая авария с шестью пострадавшими произошла в Красноярском крае
Жуткая авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» сегодня, 7 марта, около 17 часов. Территориально это в Рыбинском районе. Со слов очевидцев, причиной могли стать погодные условия: скользкая дорога и ветер. «Дорога как стекло, больше 80 ехать невозможно – заносит» - говорят очевидцы.
ДТП в Красноярском крае 07.03.2020. Видео ЧП Красноярск.
В ГИБДД края «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительные подробности. Автомобиль «Рено Сандеро» по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Рено Меган». Пострадали шесть человек, из которых трое несовершеннолетних. Все они доставлены в больницу. Погибших нет.
В результате столкновения оба автомобиля восстановлению не подлежат, один из них и вовсе искорежен так, что ехавших в нем людей пришлось вырезать. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU