2020-03-07T15:12:10+03:00
Общество

В Красноярске 8 марта ожидается очень сильный ветер

Спасатели советуют воздержаться от прогулок и загородных поездок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 8 марта ожидается очень сильный вечерВ Красноярске 8 марта ожидается очень сильный вечерФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске завтра, 8 марта, ожидается ухудшение погоды. Соответствующее предупреждение рассылает информационная служба 112: по центральным и южным районам ожидается очень сильный юго-западный ветер. Порывы 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров. Учитывая осадки, поднимется метель.

При этом средняя температура воздуха будет только повышаться. Так, в ночь с 7 на 8 марта столбик термометра опустится до -19 градусов, а днем поднимется до -6. В последующие дни 9 и 10 марта ожидаются и вовсе нулевые показатели. Дождь и мокрый снег. Солнце появится только к четвергу 12 марта.

Специалисты МЧС советуют быть осторожными дни в эти дни. Стараться не выезжать за город на автомобиле без серьезной причины. А уже если пришлось ехать, то взять с собой теплую одежду, термос с горячим чаем и быть предельно внимательными за рулем. В городе желательно воздержаться от уличных прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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