В красноярских теплицах для женщин вырастили 200 тысяч тюльпанов

7 Март 2020 2020-03-07T13:00:10+03:00

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В Красноярске в теплицах Управления зеленого строительства в этом году вырастили 200 тысяч тюльпанов. Небольшую партию срезали ко Дню всех влюбленных 14 февраля, затем к 23 февраля. И вот основная масса цветов уже готова дарить радость женщинам к их празднику 8 марта.

В этом сезоне популярны тюльпаны среднего размера с небольшим бутоном. Желтые, розовые и красные цветы. А еще есть фиолетовые, белые, розовые и другие. Итого – 11 сортов, сообщают «Городские новости». Срезать готовые распуститься цветы начали в минувшие выходные, чтобы управиться до самого праздника. Каждый цветок упаковывали в бумагу и оставляли в прохладном темном помещении до момента продажи.

Остается добавить, что работники теплиц уже высадили миллион семян на рассаду цветочных культур, которыми будут озеленять городские пространства: газоны, клумбы, фигуры вертикального озеленения.

ИСТОЧНИК KP.RU