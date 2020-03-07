7 Март 2020 2020-03-07T11:51:08+03:00

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Красноярцам запретили выходить на лед в 15 местах. Причины понятны: весна, лед подтаял и находиться на нем опасно. Запрет касается не только рыбаков, но и всех любителей острых ощущений.

- Ежедневно инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совместно с другими надзорными органами патрулируют опасные зоны и пресекают необдуманные поступки любителей рыбной ловли, катаний на снегоходах, игры детей на льду и автолюбителей, совершающих движение по несанкционированным переправам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Везде расставлены запрещающие знаки. В список вошли Абаканская протока Енисея на всем ее протяжении от Ярыгинского проезда и «Белых рос» до острова Молокова. На левобережье – протока Енисея у острова Посадного. А также на реках Бугач, Кача, Базаиха, Панюковка, ручье Серебряном. Водоемы возле поселка Песчанка, протока Енисея возле моста 777. Нарушителей будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU