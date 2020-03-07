2020-03-07T11:31:09+03:00
Происшествия

Чудом уцелевшая жительница Тувы взыскала с истязавшего ее сожителя 500 тысяч рублей

В этом ей помогли судебные приставы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чудом уцелевшая жительница Тувы взыскала с истязавшего ее сожителя 500 тысяч рублейЧудом уцелевшая жительница Тувы взыскала с истязавшего ее сожителя 500 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Кызыла в 2015 году чудом осталась в живых после систематических истязаний со стороны своего сожителя. Почему она терпела побои и издевательства, вопрос остается открытым. Но однажды 47-летний сожитель избил ее так, что она попала в больницу.

Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и отправили отбывать наказание. А потерпевшая потребовала взыскать с него моральную компенсацию – 500 тысяч рублей. Суд поддержал справедливые требования женщины. Но как получить эти деньги? Она не знала, где находится обидчик, есть ли у него средства или имущество. Этим занялись судебные приставы.

В пресс-службе тувинского УФССП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сначала проверили, есть ли у должника имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, но не нашли. Тогда обратились в исправительную колонию в Иркутской области, где он отбывал наказание. Заработок арестанта стали направлять на погашение задолженности.

Сумма большая, перечисления с зарплаты могли бы растянуться на долгие годы. Но приставам удалось все-таки обнаружить имущество должника, которое тщательно скрывали его родственники – автомобиль. На сегодня вся сумма долга погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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