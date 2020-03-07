2020-03-07T10:42:58+03:00
Происшествия

В Железногорске вор-неудачник украл из магазина сейф с деньгами

Унес 250 тысяч рублей, но вскрыть не успел
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Железногорске вор-неудачник украл из магазина сейф с деньгамиВ Железногорске вор-неудачник украл из магазина сейф с деньгамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске из магазина украли сейф с деньгами. Однако злоумышленник даже не успел воспользоваться ими – полиция нашла и задержала его раньше. Произошло это в июле 2019 года в одном из торговых центров закрытого города.

Утром в дежурную часть полиции позвонил владелец точки быстрого питания, расположенной в торговом центре. И сообщил: ночью кто-то вынес из подсобки сейф с выручкой. Внутри было 250 тысяч рублей.

Оперативники на месте опросили свидетелей, собрали многочисленные улики, в частности, следы обуви и отпечатки пальцев. Понадобилось не так много времени, чтобы выйти на подозреваемого. 28-летний мужчина сразу признал свою вину и показал оперативникам, куда спрятал сейф. Вскрыть его он даже не успел, замок оказался для него слишком хитрым. Ему вынесли наказание – 1,5 года условно плюс 2 года испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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