В Железногорске вор-неудачник украл из магазина сейф с деньгами
В Железногорске из магазина украли сейф с деньгами. Однако злоумышленник даже не успел воспользоваться ими – полиция нашла и задержала его раньше. Произошло это в июле 2019 года в одном из торговых центров закрытого города.
Утром в дежурную часть полиции позвонил владелец точки быстрого питания, расположенной в торговом центре. И сообщил: ночью кто-то вынес из подсобки сейф с выручкой. Внутри было 250 тысяч рублей.
Оперативники на месте опросили свидетелей, собрали многочисленные улики, в частности, следы обуви и отпечатки пальцев. Понадобилось не так много времени, чтобы выйти на подозреваемого. 28-летний мужчина сразу признал свою вину и показал оперативникам, куда спрятал сейф. Вскрыть его он даже не успел, замок оказался для него слишком хитрым. Ему вынесли наказание – 1,5 года условно плюс 2 года испытательного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU