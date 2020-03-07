2020-03-07T10:18:01+03:00
Общество

В Красноярском крае женщины предпочитают жить в городах и выходить замуж до 29 лет

Несколько статистических цифр к Международному женскому дню
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае женщины предпочитают жить в городах и выходить замуж до 29 летВ Красноярском крае женщины предпочитают жить в городах и выходить замуж до 29 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне 8 марта специалисты Красноярскстата рассказали о женщинах Красноярского края. Начнем с того, что в крае проживают 1 531 469 представительниц прекрасного пола. Это 53,3 % от общей численности населения. Из них 1 204 700 горожанок (79%) и 326 769 сельчанок (21%).

Женщин трудоспособного возраста (16 – 54 года) на начало 2019 года было 50,9 % процента, моложе трудоспособного – 18,2 %, старше трудоспособного – 30,9 %. Средний возраст на 1 января 2019 года составил 40,8 года, что на 4,9 года больше, чем средний возраст мужчин. Вековой юбилей в 2018 году отметила 131 жительница края.

В каком возрасте женщины предпочитают вступать в брак? Оказывается, с 20 до 29 лет – это половила от числа невест.

По уровню образования: 36,9 % женщин имеют дипломы вузов, 41 % - среднее профобразование, среднее общее – 17,6 %, основное общее – 4,3 %. И 0,3% не имеют основного общего образования.

Чаще всего женщины трудятся в таких отраслях, как здравоохранение и социальные услуги, образование, торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, общепит и гостиничные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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