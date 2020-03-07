Житель Красноярского края получил из интернет-магазина песок вместо модных брюк

7 Март 2020 2020-03-07T08:22:52+03:00

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Житель Большеулуйского района соблазнился рекламой интернет-магазина в социальной сети. Продавцы щедро предлагали распродажу тактических брюк по очень выгодной цене, чуть ли не вполовину дешевле. 35-летний сельчанин решил, что это хороший способ сэкономить – и сделал заказ. Импонировало еще и то, что оплачивать товар нужно было после доставки.

Когда получил извещение из почтового отделения, что посылка пришла, заказчик поспешил за ней, оплатил наложенный платеж в размере 4,5 тысяч рублей. Принес домой и с нетерпением распаковал посылку. Каково же было его возмущение и разочарование, когда он увидел дешевые трико и в довесок к нему мешок с песком.

Обманутый покупатель решил не тратить время на выяснение отношений с интернет-магазином. Ему пришлось бы приложить немало сил, чтобы выйти на продавцов. Поэтому он прямиков направился в полицию и написал заявление. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество», рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU