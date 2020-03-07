2020-03-07T06:06:31+03:00
Общество

В Красноярском крае 21 семью заставят вернуть государству материнский капитал

Потому что потратили не по назначению
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 21 семью заставят вернуть государству материнский капиталВ Красноярском крае 21 семью заставят вернуть государству материнский капиталФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 21 семью заставят вернуть государству материнский капитал. Информация поступила из Шушенского района, где прокуратура уже направила в суд исковые заявления. Сумма ущерба, который причинили недобросовестные родители, составляет более 7,5 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в ходе проверок было установлено, что некоторые жилые помещения многократно и фиктивно перепродавались. Делалось это для того, чтобы обналичить средства материнского (семейного) капитала. При этом граждане письменно обязались, что оформят жилое помещение в общую долевую собственность детей. Но нас самом деле этого не сделали. Многие и вовсе потратили деньги не по назначению.

В настоящее время 7 исковых заявлений на сумму более 3 миллионов рублей уже рассмотрены в суде. Деньги будут взысканы. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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