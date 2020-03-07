7 Март 2020 2020-03-07T05:37:23+03:00

Сколько километров обновят в этом году

Изменить размер текста: A A

Красноярск готовится к ремонту теплосетей. Накануне под руководством главы города в администрации прошло тематическое совещание. Обсуждали вопросы эффективного проведения работ по ремонту, реконструкции и строительству тепловых сетей АО «Красноярская теплотранспортная компания» в 2020 году.

По цифрам: в этом году «КТТК» планирует построить и реконструировать 12,3 километра теплосетей и еще 10,4 км – капитально отремонтировать. Это 61 объект. Объемы большие, для их реализации потребуется слаженное межведомственное взаимодействие.

Помимо ремонта теплосетей потребуется затем восстановить дороги, провести плановое городское благоустройство, привести в порядок общественные пространства, проезды и скверы. В январе 2020 года была создана специальная рабочая группа, включающая в себя представителей органов администрации города, муниципальных предприятий и «КТТК» для взаимного согласования всех действий.

- Если руководители думают, что смогут управлять работами по телефону, находясь на курорте, то так дело не пойдет. Я требую, чтобы каждый руководитель подрядных организаций в режиме реального времени контролировал деятельность своих сотрудников и был постоянно готов лично ответить за качество и своевременность их работы, - заявил Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU