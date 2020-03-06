2020-03-06T18:12:18+03:00
Происшествия

Двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Канске

15 человек успели эвакуироваться сами
Ася ЖУКОВА
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Двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Канске.Двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Канске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Двое жильцов пострадали при пожаре в Канске (Красноярский край). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар случился в пятиэтажном панельном доме на улице МЖК. Скорее всего, из-за неосторожности жильцов полыхнули вещи и мебель на площади в 50 квадратных метров. Подъезд и квартиры заволокло дымом.

- Загорание произошло в 20.16, в 20.40 пожар локализовали, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. - К тушению пожара привлекались двадцать пять человек и десять единиц техники, от МЧС России – шестнадцать человек и шесть единиц техники.

Пятнадцать человек успели эвакуироваться сами. Еще двоим (предположительно, жильцам загоревшейся квартиры) понадобилась помощь. Они надышались дымом. Сотрудники МЧС вывели пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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