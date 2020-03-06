Видно из космоса. Тлеющую свалку под Канском пообещали ликвидировать

6 Март 2020 2020-03-06T16:25:29+03:00

Коптящую свалку размером в 550 на 450 метров видно даже из космоса. Фото: научно-технический центр «Космические решения».

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Тлеющую свалку под Канском (Красноярский край) пообещали оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в Канске снова начала дымить свалка лигнина (это мелкие пересушенные опилки). Их гора образовалась еще во времена СССР, когда в городе работал гидролизный завод. Десять лет назад отходы закрыли глиняным саркофагом, однако его размыло, и дым пошел на город. Коптящую свалку размером в 550 на 450 метров видно даже из космоса, рассказывают специалисты научно-технического центра «Космические решения».

… Зампредседателя правительства края Анатолий Цыкалов провел совещание по подготовке комплекса мер, направленных на ликвидацию тления хранилища.

- Ситуация неординарная и требует срочного вмешательства. Губернатор Александр Усс поручил провести корректировку бюджета и выделить средства на разработку проектно-сметной документации для проведения необходимых работ по восстановлению защитного саркофага. Не дожидаясь завершения разработки проектно-сметной документации и активной фазы сооружения нового защитного контура хранилища, руководству муниципалитетов нужно организовать все необходимые срочные работы, - отметил Анатолий Цыкалов.

Представители Канска и района выразили готовность в ближайшее время выделить технику и специалистов для проведения срочных работ на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU