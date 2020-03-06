2020-03-06T16:07:13+03:00
Общество

Сергей Еремин поздравил красноярок с 8 марта

Кстати, у самого мэра - четыре дочки [фото]
Ася ЖУКОВА
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С 8 марта!С 8 марта!
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Глава Красноярска Сергей Еремин поздравил женщин с 8 марта. Накануне праздника его обращение опубликовали на сайте городской администрации:

- Дорогие наши красноярки! Девчата, девушки, женщины, бабушки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Это особый праздник для всех мужчин. Нам хочется дарить ещё больше внимания и комплиментов нашим любимым, очаровательным и неповторимым женщинам. Именно с этого момента для нас начинается настоящая весна!

В этом году исполняется 110 лет идее празднования Международного женского дня. Отмечать его предложила Клара Цеткин в 1910 году на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене. И сегодня мы уверенно можем утверждать: многие её идеи о правах женщин с успехом реализованы. Представительницы прекрасной половины человечества становятся успешными руководителями, достигают высоких результатов в науке, культуре, спорте, бизнесе. Вам покоряются сложнейшие задачи, вы умеете преодолевать трудности и не останавливаетесь на достигнутом! Несмотря на активную деловую и общественную жизнь, вы оберегаете семейные ценности и традиции, создаете теплую и уютную атмосферу для своих родных и близких. Мы, мужчины, искренне восхищаемся вашими талантами и успехами, умением делать несколько дел одновременно и всегда всё успевать. Спасибо вам за то, что во многом становитесь примером для нас!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 марта! Спасибо вам за то, что украшаете нашу жизнь, вносите в неё добро, тепло, и счастье. Пусть каждый день дарит вам радость, в душе царит гармония, а в сердце – любовь. Весеннего вам настроения и только положительных эмоций. Будьте счастливы!

С праздником вас, наши прекрасные, очаровательные и неповторимые!

Напомним, что у мэра Красноярска четыре дочери: старшая Соня учится в медицинском университете, средняя Даша - в седьмом классе, а двойняшки Таисия и Василиса заканчивают первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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