Экопроект «В городе моем» запустил «7 канал»

6 Март 2020 2020-03-06T15:43:39+03:00

Здесь все, что мы хотели узнать о проблемах экологии в Красноярске

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Откуда берется «черное небо», что происходит с зеленым поясом Красноярска, стоит ли верить приложениям по замерам выбросов вредных веществ в атмосферу? Об этом и многом другом расскажет «7 канал». Здесь запустили специальный проект «В городе моем». Это цикл передач об экологии. Актуально и достоверно – о самом насущном. Разобраться с проблемой №1 в Красноярске помогают эксперты.

Судите сами: вот и первая серия. В ней идет разговор о вредных выбросах от автомобилей. Ведь на тысячу красноярцев приходится почти 500 машин. Еще немного, и обгоним Москву. Одна проблема: выхлопы, постоянный чад.

Но есть ли альтернатива привычным авто с их топливом? Реально ли в Сибири с ее холодами и перепадами температур пересесть в электромобиль? Не слишком ли это затратно? Смотрим сюжет и делимся мнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU