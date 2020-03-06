6 Март 2020 2020-03-06T15:11:53+03:00

В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

О Кирилле Коплярове ничего неизвестно уже третий день

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В Красноярске пропал 15-летний Кирилл Копляров. Родным вот уже третий день о нем ничего неизвестно, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вот обстоятельства пропажи: 4 марта Кирилл ушел из дома (проспект Комсомольский,7) в школу (улица Шумяцкого,3), а обратно не вернулся, - рассказывают волонтеры. – Близкие очень переживают.

Приметы подростка: на вид 15 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, серо- голубые глаза, темно-русые волосы, стрижка короткая.

Был одет: черная шапка, темно-синяя с горчичными вставками куртка, голубой джемпер, темно-синяя с красными вставками футболка, черные ботинки.

Если вы видели Кирилла, знаете, где он находится, просим сообщить по одному из номеров: 8(391)266-74-23 (дежурная часть отдела полиции №11) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU