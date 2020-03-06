2020-03-06T15:11:53+03:00
Происшествия

В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести

О Кирилле Коплярове ничего неизвестно уже третий день
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.
Изменить размер текста:

В Красноярске пропал 15-летний Кирилл Копляров. Родным вот уже третий день о нем ничего неизвестно, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вот обстоятельства пропажи: 4 марта Кирилл ушел из дома (проспект Комсомольский,7) в школу (улица Шумяцкого,3), а обратно не вернулся, - рассказывают волонтеры. – Близкие очень переживают.

Приметы подростка: на вид 15 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, серо- голубые глаза, темно-русые волосы, стрижка короткая.

Был одет: черная шапка, темно-синяя с горчичными вставками куртка, голубой джемпер, темно-синяя с красными вставками футболка, черные ботинки.

Если вы видели Кирилла, знаете, где он находится, просим сообщить по одному из номеров: 8(391)266-74-23 (дежурная часть отдела полиции №11) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видно из космоса. Тлеющую свалку под Канском пообещали ликвидировать
Сергей Еремин поздравил красноярок с 8 марта
Экопроект «В городе моем» запустил «7 канал»
В Красноярске 15-летний подросток ушел в школу и пропал без вести
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» поддерживает научные проекты на территории Красноярского края
Красноярских водителей в праздники проверят на трезвость
Красноярец завел Инстаграм мертвой собаке
На перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил школьницу
Красноярских дорожников уличили в наноразметке улиц в снегопад
Красноярский экономический форум отложили на неопределенный срок
Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега
Полицейского в Красноярском крае наградят за отказ от взятки в полмиллиона
Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн
В Солнечном открылся новый современный гипермаркет
Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью
В Красноярске пенсионерка незаконно обогатилась на 24 миллиона
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков
American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой
В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году
В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»