2020-03-06T14:57:06+03:00
Общество

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» поддерживает научные проекты на территории Красноярского края

В центре интересов - изучение экосистем, восполнение лесов и культурное наследие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Компания поддерживает научные проекты на территории Красноярского края. Фото предоставлены пресс-службой «Востсибнефтегаз»Компания поддерживает научные проекты на территории Красноярского края. Фото предоставлены пресс-службой «Востсибнефтегаз»
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«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в рамках своей ежегодной грантовой программы поддержала новые научные проекты, реализуемые на территории Красноярского края, в частности Эвенкии. На днях в Красноярске прошел круглый стол, темой которого стало взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера. Экологи, представители местных общин и краевой власти высоко оценили значение грантовой программы для Эвенкийского муниципального района Красноярского края и вклад «Роснефти» в социально-экологическую сферу территории присутствия.

Так, в 2020 году предприятие выделило средства на изучение ключевых экосистем государственного заповедника «Тунгусский», на комплексную оценку ущерба от природных пожаров в Эвенкии, а также на создание первого электронного эвенкийско-русского словаря.

В прошлом году российские ученые совместно с коллегами из США, Чехии и Италии исследовали глубоководные озера Тунгусского заповедника, чтобы получить информацию о природных событиях Эвенкии, самое загадочное из которых – падение Тунгусского метеорита. В этом году специалисты продолжат свое исследование. Но уже на основании комплексного мониторинга всех ключевых экосистем территории.

Участники круглого стола оценили эффект от научных исследований. Фото предоставлены пресс-службой «Востсибнефтегаз»

Участники круглого стола оценили эффект от научных исследований. Фото предоставлены пресс-службой «Востсибнефтегаз»

Оценить реальный ущерб от природных пожаров, зафиксированных летом 2019 года, помогут ученые Института экологии и географии Сибирского федерального университета. Они оценят состояние и устойчивость ландшафтов центральной Эвенкии после ежегодных природных пожаров на тестовых полигонах. Полученные результаты станут основой для оценки потенциала северных ландшафтов Красноярского края к восстановлению, и помогут разработать детальные рекомендации для восполнения природных ресурсов.

Эвенкийские лингвисты из Якутского научного центра при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера при поддержке Компании разработают первую электронную версию эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук». Программа будет адаптирована для широкого использования и внедрена на базе уникального сайта об эвенкийском языке, культуре и фольклоре, который в 2018 г. в рамках проекта «Возрождение эвенкийского языка» создали лингвисты Сибирского федерального университета при поддержке «ВСНК».

Для информации: Грантовая программа ВСНК действует шестой год, на сегодняшний день нефтяники поддержали 18 научных проектов, которые помогают сохранить уникальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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