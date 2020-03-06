2020-03-06T14:38:28+03:00
Общество

Красноярских водителей в праздники проверят на трезвость

На улицы выходит отдельный взвод ГИБДД
Ася ЖУКОВА
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Красноярских водителей в праздники проверят на трезвость. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».Красноярских водителей в праздники проверят на трезвость. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
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В праздничные выходные – а это целых три дня – водителей Красноярска дорожные полицейские проверят на трезвость. Специально для этого на линию вышел дополнительный взвод ДПС ГИБДД.

Кстати, дорожные полицейские работу начали еще в пятницу, 6 марта, когда проводится большинство праздничных корпоративов. Обещают дежурить у кафе, ресторанов и клубов, а особое внимание уделять аварийно-опасным участкам.

- Приехали на работу на автомобиле, употребили спиртное во время корпоратива? Лучше оставьте свой автомобиль на парковке или воспользуйтесь услугой «трезвый водитель», - говорит начальник ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Константин Колегов.

КОНКРЕТНО

Если вы заметите пьяного за рулем, куда обращаться? Звоните по номеру Синей линии» 263-10-19. Возможно, ваше обращение предотвратит трагедию, отмечают в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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