Красноярец завел Инстаграм мертвой собаке
Житель Красноярска завел страницу мертвой собаки в Инстаграме. Она появилась сегодня, 6 марта.
- Дохлая псина, 18+, - заявляется в профиле. - С понедельника валяюсь, все в курсе. Демонстрируется по адресу Складская, 24.
По словам автора, собаку обнаружили еще 2 марта, неподалеку от пешеходной дорожки. С тех пор он несколько раз звонил в 005 и УДИБ, но никакой реакции не последовало.
- Такие отходы должна вывозить компания, с которой заключен контракт, прокомментировали нашим коллегам из newslab в департаменте горхозяйства. – В последнее время подобных находок стало больше, чем ранее. Если обнаружите мертвое животное, звоните 005. Там должны организовать вывоз. Если тело собаки/кошки долго не забирают, возможно, оно находится в малопосещаемом месте.
Причину, по которой вовремя не вывезли труп животного с Пашенного, обещали озвучить позднее.
Напомним, в последнее время в Красноярске обострилась проблема бездомных животных. Были смертельные случаи, связанные с нападением собак на людей. В некоторых микрорайонах введен режим ЧС и спецпатрулирование.
ИСТОЧНИК KP.RU