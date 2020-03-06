Красноярец завел Инстаграм мертвой собаке

6 Март 2020 2020-03-06T13:53:03+03:00

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Житель Красноярска завел страницу мертвой собаки в Инстаграме. Она появилась сегодня, 6 марта.

- Дохлая псина, 18+, - заявляется в профиле. - С понедельника валяюсь, все в курсе. Демонстрируется по адресу Складская, 24.

По словам автора, собаку обнаружили еще 2 марта, неподалеку от пешеходной дорожки. С тех пор он несколько раз звонил в 005 и УДИБ, но никакой реакции не последовало.

- Такие отходы должна вывозить компания, с которой заключен контракт, прокомментировали нашим коллегам из newslab в департаменте горхозяйства. – В последнее время подобных находок стало больше, чем ранее. Если обнаружите мертвое животное, звоните 005. Там должны организовать вывоз. Если тело собаки/кошки долго не забирают, возможно, оно находится в малопосещаемом месте.

Причину, по которой вовремя не вывезли труп животного с Пашенного, обещали озвучить позднее.

Напомним, в последнее время в Красноярске обострилась проблема бездомных животных. Были смертельные случаи, связанные с нападением собак на людей. В некоторых микрорайонах введен режим ЧС и спецпатрулирование.

ИСТОЧНИК KP.RU