Красноярских дорожников уличили в наноразметке улиц в снегопад
Красноярских дорожников поймали на нанесении разметки проезжей части в снегопад. Видео выложил житель города Денис Шахматов в своем фейсбуке.
- На Высотной прогревают газовой горелкой асфальт, а после производят какие-то работы с разметкой, – поведал он. – При этом как минимум полчаса продолжается снегопад. Нанотехнологии в разметке дорог?
По словам красноярца, заметив его, рабочие попросили не снимать, угрожали облить машину краской. На время все приостановили, но потом нанесли еще полосу разметки. В конце концов, собрали вещи и уехали.
Правда, история на этом не закончилась. После поста Денис с ним связался дорожный рабочий (тот самый, что обещал раскрасить машину) и попросил его извинить. А что же те, кто отвечает за качество?
- Представители «КДИБ» прокомментировали ситуацию, - заключает мужчина. – Говорят, «зимняя» разметка принята не будет, ее переделают.
В Красноярске разметку на дорогу наносят в снег. Видео: Денис ШАХМАТОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU