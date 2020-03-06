Красноярских дорожников уличили в наноразметке улиц в снегопад

6 Март 2020 2020-03-06T12:51:46+03:00

На Высотной прогревают газовой горелкой асфальт, а после производят какие-то работы с разметкой. Фото, видео: Денис Шахматов.

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Красноярских дорожников поймали на нанесении разметки проезжей части в снегопад. Видео выложил житель города Денис Шахматов в своем фейсбуке.

- На Высотной прогревают газовой горелкой асфальт, а после производят какие-то работы с разметкой, – поведал он. – При этом как минимум полчаса продолжается снегопад. Нанотехнологии в разметке дорог?

По словам красноярца, заметив его, рабочие попросили не снимать, угрожали облить машину краской. На время все приостановили, но потом нанесли еще полосу разметки. В конце концов, собрали вещи и уехали.

Правда, история на этом не закончилась. После поста Денис с ним связался дорожный рабочий (тот самый, что обещал раскрасить машину) и попросил его извинить. А что же те, кто отвечает за качество?

- Представители «КДИБ» прокомментировали ситуацию, - заключает мужчина. – Говорят, «зимняя» разметка принята не будет, ее переделают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764961" frameborder="0"></iframe> В Красноярске разметку на дорогу наносят в снег. Видео: Денис ШАХМАТОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU