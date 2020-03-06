Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

6 Март 2020 2020-03-06T13:59:25+03:00

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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Напомним, мероприятие должно было состояться в МВДЦ «Сибирь» и СФУ с 19 по 21 марта нынешнего года. Однако с рекомендациями федеральных властей было принято решение КЭФ перенести.

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ИСТОЧНИК KP.RU