2020-03-06T13:59:25+03:00
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Он должен был пройти 19–21 марта
Ася ЖУКОВА
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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок.Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Напомним, мероприятие должно было состояться в МВДЦ «Сибирь» и СФУ с 19 по 21 марта нынешнего года. Однако с рекомендациями федеральных властей было принято решение КЭФ перенести.

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Один из крупнейших экономических форумов в России, ПМЭФ, в этом году отменен. Такое решение принял оргкомитет Петербургского международного экономического форума (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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