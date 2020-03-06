2020-03-06T11:47:46+03:00
Происшествия

Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега

Найти и «закрыть» заказчика и всех исполнителей удалось через 7 лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега.Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В деле о громком убийстве 38-летнего бизнесмена, державшего бизнес по продаже пылесосов в Красноярске, наконец-то поставлена точка. Все виновные в преступлении, произошедшем еще в 2013-м году, наказаны, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Напомним, семь лет назад в Ленинском районе неподалеку от автомойки неизвестные забили ножом предпринимателя. Через некоторое время следователи выяснили: с мужчиной расправился его партнер, чтобы присвоить совместный бизнес.

Подыскал посредника - 24-летнего знакомого из Иркутска – попросил найти киллеров. И тот нанял трех человек. Несколько дней они выслеживали жертву. А потом подкараулили у офиса и забили насмерть. За это каждый получил гонорар – 100 тысяч рублей. Все долго скрывались, где именно, удалось установить только в 2017-м. Дела троих исполнителей направили в суд в прошлом году, им дали от 8 до 9,5 лет.

А недавно осудили организатора и посредника. Первому назначили 17 лет, а второму – 8 лет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярец завел Инстаграм мертвой собаке
На перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку
Красноярских дорожников уличили в наноразметке улиц в снегопад
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега
Полицейского в Красноярском крае наградят за отказ от взятки в полмиллиона
Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн
В Солнечном открылся новый современный гипермаркет
Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью
В Красноярске пенсионерка незаконно обогатилась на 24 миллиона
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков
American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой
В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году
В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»