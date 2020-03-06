Жадный коммерсант в Красноярске заказал партнера киллерам и подался в бега

6 Март 2020 2020-03-06T11:47:46+03:00

Найти и «закрыть» заказчика и всех исполнителей удалось через 7 лет

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В деле о громком убийстве 38-летнего бизнесмена, державшего бизнес по продаже пылесосов в Красноярске, наконец-то поставлена точка. Все виновные в преступлении, произошедшем еще в 2013-м году, наказаны, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Напомним, семь лет назад в Ленинском районе неподалеку от автомойки неизвестные забили ножом предпринимателя. Через некоторое время следователи выяснили: с мужчиной расправился его партнер, чтобы присвоить совместный бизнес.

Подыскал посредника - 24-летнего знакомого из Иркутска – попросил найти киллеров. И тот нанял трех человек. Несколько дней они выслеживали жертву. А потом подкараулили у офиса и забили насмерть. За это каждый получил гонорар – 100 тысяч рублей. Все долго скрывались, где именно, удалось установить только в 2017-м. Дела троих исполнителей направили в суд в прошлом году, им дали от 8 до 9,5 лет.

А недавно осудили организатора и посредника. Первому назначили 17 лет, а второму – 8 лет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU